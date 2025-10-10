США и Финляндия договорились о строительстве 11 ледоколов для американской Береговой охраны в Арктике, при этом четыре из них будут построены на финских верфях, а остальные — в самих Штатах с использованием финского опыта. Это зафиксировано в двух меморандумах, подписанных президентом Дональдом Трампом, сообщает Белый дом.

Первый меморандум разрешает само строительство ледоколов за рубежом. Согласно законодательству США, все корабли ВМС и Береговой охраны должны строиться внутри страны, но у главы государства есть полномочия разрешать строить их за границей, если это необходимо для национальной безопасности.

Сейчас полярный флот Береговой охраны страны испытывает нехватку ледоколов и судов, способных работать в Арктике, сказано в информационном бюллетене американской администрации.

В составе флота всего два действующих ледокола — один был введен в эксплуатацию в 1976 году, второй был передан Береговой охране в августе этого года после коммерческого использования. Это число «не удовлетворяет текущие потребности и ставит под угрозу национальную безопасность», говорится в релизе.

По оценкам Береговой охраны США, для круглогодичного обеспечения национальной безопасности в Арктике необходимо не менее девяти ледоколов. Как отмечают в Белом доме, строительство этих кораблей за рубежом является «временной мерой, направленной на устранение критического разрыва в возможностях и стимулирование будущих инвестиций в национальное судостроение».

Договоренность о строительстве в Финляндии содержится в меморандуме о взаимопонимании, который Трамп и его финский коллега Александр Стубб подписали накануне в Вашингтоне.

«Мы покупаем лучшие ледоколы в мире, а Финляндия известна тем, что производит их», — сказал Трамп на совместной со Стуббом пресс-конференции в Овальном кабинете (цитата по Reuters).

Американский лидер с восхищением отозвался о численности вооруженных сил Финляндии и заявил, что будет «решительно» защищать эту страну, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о нападении. «Но я не думаю, что он это сделает», — добавил Трамп.

Позднее представитель Белого дома сообщил, что общая стоимость 11 арктических охранных ледоколов составит примерно $6,1 млрд. Первый из них, как ожидается, Береговая охрана США получит в 2028 году.

Сегодня США с трудом удается конкурировать в Арктике с Россией и Китаем, пишет Financial Times (FT). В августе Береговая охрана страны смогла впервые за 25 лет пополнить свой полярный флот еще одним ледоколом, который ранее использовался для обслуживания нефтяных месторождений, тогда как у России их около 40, сравнивает газета.

Как отмечает FT, Финляндия является основной страной НАТО, обладающей опытом в строительстве ледоколов. Само правительство в Хельсинки в прошлом году заявляло, что Финляндия является ведущим мировым производителем таких судов — около 80% существующих ледоколов спроектированы ее компаниями, при этом примерно 60% из них построены на ее верфях.