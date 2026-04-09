Бывшему гендиректору компании певца Олега Газманова «ОМГ-Промо» Дмитрию Царенко в марте предъявили новое обвинение — на этот раз по 17 эпизодам мошенничества (ч. 3 и 4 ст. 159 УК). Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.

Адвокат Царенко Евгений Эрлихман рассказал изданию, что обвинение было предъявлено 12 марта. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2025 года по заявлению самого Газманова, а 31 марта оно поступило в Хорошевский районный суд Москвы.

По версии следствия, Царенко принимал оплату за концерты артиста на счета собственного ИП в обход компании «ОМГ-Промо» и таким образом похитил около 15,3 млн рублей. Из показаний Газманова следует, что о схеме он узнал в феврале 2024 года — после того как новый бухгалтер компании Ольга Джавахадзе обратила внимание на подозрительно низкий доход от концерта в «Крокус Сити Холле» в октябре 2023 года.

По словам певца, никаких договоренностей с Царенко о проведении платежей через его ИП не было — деньги должны были поступать на расчетный счет «ОМГ-Промо». На очной ставке Газманов также отрицал, что он или члены его семьи когда-либо получали наличные от директора.

Царенко, по его словам, убеждал певца, что часть билетов раздавалась бесплатно — чтобы обеспечить полный зал. Бывший гендиректор «ОМГ-Промо» вину не признал, настаивая на том, что действовал исключительно в интересах артиста и по его указаниям. Он заявил, что наличные передавал лично Газманову или его родственникам, либо переводил деньги на банковские счета певца — в его обязанности также входили выплата зарплат, оплата вип-залов в аэропортах и банкетов.

Сторона защиты представила платежные поручения, согласно которым со счетов ИП Царенко на счета Газманова до января 2024 года было переведено около 44 млн рублей, а также СМС-переписку с членами семьи певца о передаче 23,5 млн наличными — с начала 2020 по конец января 2024 года.

Источники РБК также сообщили, что в материалах дела фигурирует договор между ИП Царенко и ИП Газмановым. Певец поначалу отрицал, что подписывал его, однако почерковедческая экспертиза установила: подпись подлинная.

«На это Олег Газманов заявил, что договор ему “подсунули” и он подписал его неосознанно», — утверждают собеседники издания.

Ознакомиться с делом в полном объеме Царенко не дали: 19 марта Басманный суд по ходатайству следствия ограничил срок ознакомления с семью томами дела до 27 марта. До этого суд отказал и в ходатайстве о проведении допроса после предъявления обвинения.

Царенко был ранее осужден по схожим обвинениям: в июле 2025 года Дмитровский городской суд Московской области признал его виновным по 13 аналогичным эпизодам и назначил четыре года колонии общего режима, а также взыскал в пользу «ОМГ-Промо» 10,4 млн рублей.

Царенко проработал с Газмановым около 25 лет — начинал водителем и администратором, с 2010 по 2024 год возглавлял «ОМГ-Промо», где 90% принадлежит певцу и 10% — его сыну, депутату Мосгордумы Родиону Газманову. Родион Газманов от комментариев отказался, сам певец на запросы РБК не ответил.

Кроме того, в СИЗО в ожидании суда находится и бывший продюсер Газманова Филипп Росса. 6 марта он был арестован до 5 мая по решению Басманного суда по делу об особо крупном мошенничестве и незаконном использовании объектов авторского права.