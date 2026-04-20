Минстрой России подготовит законопроект о повсеместном онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, чтобы упростить россиянам погашение задолженности до подачи заявления в суд. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, документ внесут в Госдуму после 30 июня.

Хотя 97,9% счетов за коммунальные услуги в России оплачено, общая сумма долгов все равно достигла колоссальных 1—1,5 трлн рублей, уточнил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, без этих денег, критически необходимых отрасли для модернизации инфраструктуры и капремонта, страдают добросовестные плательщики.

Законопроект предлагает автоматизировать взыскание долгов: система ГИС ЖКХ будет находить неплательщика через базы МВД и Росреестра, присылать ему уведомление на «Госуслугах», а при отсутствии реакции — формировать электронный пакет документов для мирового судьи.

В пресс-службе Минстроя пояснили, что эта система в экспериментальном порядке внедрена в нескольких российских регионах. Эксперимент завершится 30 июня, и если его признают успешным, ведомство внесет в Госдуму законопроект о повсеместном внедрении системы.

«Информационное взаимодействие государственных цифровых систем может способствовать снижению общего объема дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы», — убеждены в Минстрое.

В Госдуме пока сдержанно оценивают перспективы автоматизации взыскания долгов по ЖКХ. По словам Пахомова, сначала надо сделать прозрачным порядок начисления платежей, чтобы у россиян не возникало вопросов по поводу цифр в квитанциях.

«Отсутствие взаимодействия между ресурсоснабжающими либо управляющими организациями и гражданами приводит к недопониманию, за что именно они должны вносить плату», — констатировал депутат.

Он напомнил, что до 2027 года пени на долги за ЖКХ начисляются по пониженной ставке 9,5%. По его словам, депутаты от КПРФ внесли законопроект об отмене пеней за ЖКУ для тех, кто до конца текущего года полностью погасит эти задолженности.