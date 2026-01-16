Российских туристов, отдыхающих на Бали в Индонезии, скорее всего, не коснется закон о сексе и сожительстве вне брака, считают представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ). В разговоре с «Постньюс» они отметили, что нововведения касаются прежде всего местных жителей.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурданяна, для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы в полицию поступило заявление от одного из ближайших родственников человека. Он подчеркнул, что речь идет в первую очередь о семейных конфликтах среди местных жителей.

«Должны быть пострадавшие — неверный супруг или супруга. Поэтому туристов это не касается, никаких проверок и никакого наказания со стороны местных властей не будет», — пояснил Мурданян.

Эксперт РСТ Виктория Худякова придерживается аналогичной позиции. Закон, с ее слов, призван в первую очередь «укрепить мораль внутри страны». Российским туристам на Бали при этом достаточно соблюдать общепринятые общественные нормы, чтобы не иметь проблем с законом.

Руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин в свою очередь сообщил, что компания продолжит отправлять туристов в Индонезию без каких-либо проверок их семейного положения. По его словам, индонезийские власти также пообещали обойтись без проверок при заселении в гостиницы.

Накануне российское посольство в Джакарте рассказало RTVI, что уголовная ответственность за секс и сожительство вне брака в Индонезии касается в том числе иностранцев, приехавших в страну на отдых. В дипмиссии при этом подчеркнули, что нарушений нового закона со стороны россиян пока зафиксировано не было.

Закон вступил в силу 2 января вместе с обновленным уголовным кодексом Индонезии. Как отмечало агентство Reuters, документ приняли еще в 2022 году взамен свода законов голландского колониального правления.

«Закон криминализирует внебрачные половые отношения, предусматривая наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления супругом, родителем или ребенком предполагаемого правонарушителя. В настоящее время в Индонезии преступлением является только супружеская измена», — говорится в публикации.

Кроме того, новый уголовный кодекс предусматривает до трех лет тюрьмы за оскорбление президента или государственных органов. За распространение коммунизма или других идеологий, которые противоречат государственной идеологии страны грозит до четырех лет лишения свободы.