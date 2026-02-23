Суд приговорил создателя анимационного сериала «Джинглики», бывшего гендиректора студии «Опен Альянс Медиа» (ОАМ) Ольгу Потапову к 3,5 года колонии. По версии обвинения, она похитила 77,3 млн рублей у инвестора — советника по безопасности президента агропромышленного холдинга «Мираторг» Владимира Седых — и не планировала возвращать эти деньги.

Как пишет «Ъ», приговор по делу об особо крупном мошенничестве Останкинский суд Москвы вынес 17 февраля. Как выяснили следствие и суд, Седых познакомился с Потаповой через ее бывшего мужа еще в 2012 году, а спустя два года та убедила его вложиться в «высокодоходный и быстро окупаемый» бизнес по производству мультфильмов. Одним из проектов студии были «Джинглики» — мультсериал по идее писателя Олега Роя.

Как уточняет издание, в период с апреля по декабрь 2016 года Седых передал Потаповой наличными 77,3 млн рублей в обмен на обещанные 10% акций ОАМ. Чтобы придать сделке формально законный вид, деньги оформлялись по договору займа.

Однако, добавляет «Ъ», никакой обещанной прибыли Седых не получил, в управлении компанией участия не принимал, а сама студия ушла в минус. По словам пострадавшего, от одного из деловых партнеров Потаповой он узнал, что та на его деньги якобы купила себе дом в Италии.

Свидетелем по делу выступил Олег Рой — он подтвердил, что именно Потапова представила ему Седых как нового инвестора, а переданные им средства на расчетный счет компании так и не поступали. По словам писателя, впоследствии Потапова «завладела всеми активами ОАМ», выкупив и его долю.

Сама подсудимая вину не признала. По ее версии, предложение войти в проект поступило ей еще в 2014 году, тогда же и была создана компания ОАМ, а она лично вложила в «Джингликов» не менее 6 млн долларов.

Потапова также заявила, что когда в 2016 году студии понадобились дополнительные инвестиции в связи с интересом зарубежных партнеров, учредители решили продать часть акций, и Седых стал одним из покупателей. Из полученных от него денег, утверждала фигурантка дела, 8,1 млн рублей она передала Рою, остальное — гендиректору аффилированной компании «Маджента» Сергею Полякову.

Суд, как пишет «Ъ», счел эти доводы «надуманными и направленными на уклонение от ответственности», установив, что Потапова изначально не намеревалась исполнять взятые обязательства и воспользовалась «неграмотностью потерпевшего», не разбиравшегося в киноиндустрии.

Процесс начался в ноябре 2025 года. Гособвинитель просил назначить четыре года и не применять отсрочку наказания с учетом двоих малолетних детей осужденной. Суд с этим согласился — что само по себе редкость — и в отсрочке отказал, но в итоге скостил срок на полгода относительно запрошенного прокурором.

«Коммерсантъ» пишет, что это не первый такой скандал с ОАМ. Так, в 2016 году студия получила от Фонда кино субсидию в 30 млн рублей на полнометражный фильм «Рождественские приключения» — заявленное продолжение «Джингликов», которое должно было выйти в 2018 году.

Но к 2020 году картину так и не сняли, деньги не были возвращены, а досудебные претензии фонда студия проигнорировала. Лишь в январе 2021 года ОАМ признала долг, и стороны заключили мировое соглашение.