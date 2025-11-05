Мы привыкли не замечать постоянный гул вокруг — холодильник гудит, компьютер шумит, стиральная машина работает, а кондиционер еле слышно вибрирует. Кажется, что это просто фон. Но именно этот «тихий шум» способен влиять на наше самочувствие сильнее, чем мы думаем.

Постоянный шум — скрытый стресс

Учёные называют это низкоинтенсивным акустическим загрязнением. Даже когда звук не раздражает, мозг всё равно фиксирует его как сигнал опасности.

Исследование Института неврологии Университета Цюриха показало: у людей, постоянно живущих в шумных квартирах (уровень звука около 40—50 дБ), уровень гормона стресса кортизола повышен на 25—30%.

Мозг просто не может полностью расслабиться, он всё время «дежурит».

Почему шум мешает спать

Холодильник, роутер, часы, уличные звуки — все эти мелочи могут мешать перейти в глубокие фазы сна. Даже если вы не просыпаетесь, организм реагирует микропробуждениями.

В одном из исследований Университета Пенсильвании люди, спящие при постоянном гуле, реже достигали фазы глубокого сна и чаще жаловались на утреннюю усталость и раздражительность.

Шум и психика: от тревожности до раздражения

Когда звуковой фон не прекращается ни днём, ни ночью, нервная система работает на повышенных оборотах. Это может привести к:

-снижению концентрации;

-быстрой утомляемости;

-вспышкам раздражения;

-повышенной тревожности.

Особенно чувствительны к шуму дети и люди с нейротипичными особенностями — у них сильнее активируется реакция «бей или беги».

Как вернуть дому тишину

Проверьте источники звука. Иногда шумят устройства, о которых мы забыли — роутеры, старые блоки питания, увлажнители, вентиляторы. Выключайте приборы на ночь. Даже приглушенный гул холодильника можно уменьшить, если поставить его подальше от спальни. Мягкие поверхности. Ковры, шторы и подушки поглощают звуковые волны. Тихие ритуалы. Чтение без музыки, медленные прогулки, дыхательные практики. Мозгу нужно учиться слышать тишину. Тишина — тоже звук. Иногда полезно просто посидеть без телевизора и телефона — через несколько минут вы почувствуете, как тело постепенно расслабляется.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Если вы испытываете хроническое беспокойство или проблемы со сном, обратитесь к врачу или психологу.