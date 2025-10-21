Общественный деятель Владимир Михайлов предложил регулировать доступ несовершеннолетних к интернет-контенту через привязку к SIM-картам, оформленным родителями, пишет «Постньюс».

По его мнению, приобретение SIM-карт должно происходить исключительно через «Госуслуги» с указанием года рождения ребенка. Это позволит автоматически ограничивать доступ к неподходящему контенту по аналогии с возрастными рейтингами в кино, считает общественник.

Инициативу прокомментировала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что технические средства контроля не могут заменить воспитательную роль родителей, но признала необходимость надежных ограничений.

«Если решение будет принято, то оно должно быть таким, что обойти его технически будет очень тяжело», — сказала она «Постньюс».

Ранее с аналогичной инициативой выступил член Общественной палаты Евгений Машаров, предложивший ввести обязательную идентификацию по паспорту для доступа к контенту 18+.

Значительная часть российских подростков имеет свободный доступ к неподобающему контенту, включая видео блогеров с ненормативной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения, отметил общественник. Это приводит к формированию искаженных поведенческих моделей и утрате культурных ориентиров у молодежи.

По словам эксперта, развитие технологий невозможно остановить, однако меры по защите детей в цифровом пространстве необходимо принимать безотлагательно. Он отметил, что под влиянием деструктивного интернет-контента несовершеннолетние часто попадают в рискованные ситуации, включая вовлечение в противоправные действия за небольшое вознаграждение.

Машаров подчеркнул, что своевременное принятие защитных мер позволит оградить подростков от влияния враждебных спецслужб, мошенников, онлайн-казино и других источников потенциального вреда — как морального, так и физического. По его мнению, вопрос безопасности детей в интернете требует безотлагательного решения на законодательном уровне.