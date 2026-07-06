Погода в Москве и области на этой неделе окажется неустойчивой: прохладные и ветреные дни в начале сменятся жарой к четвергу-пятнице, а в выходные вернутся дожди. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, самыми прохладными окажутся понедельник и вторник — 6-7 июля: максимальная температура в Москве составит 20-22 градуса, в области — 18-23 градуса. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 12-14 метров в секунду.

«Будет довольно ветрено, порывы могут достигать 12-14 метров в секунду, поэтому эффективная температура будет держаться где-то на уровне 20 градусов, что ниже нормы почти на два градуса», — сообщила синоптик.

Ночная температура в Москве всю неделю сохранится на уровне 14-16 градусов, в области — от 12 до 18 градусов. Осадков по ночам не ожидается, а кратковременные дожди возможны во второй половине дня.

При грозах возможны порывы ветра, но, по словам Поздняковой, в последнее время опасных явлений, связанных с его усилением, в регионе не наблюдалось.

«Да, где-то были порывы 12-15 метров в секунду, но уже к такому ветру жители столичного региона привыкли, и он не относится к опасным явлениям, это просто неблагоприятное явление, потому что где-то щиты не закреплены и на даче какие-то вещи могут летать. А так, больше таких опасных явлений не прогнозируется», — заключила она.

К середине недели атмосферное давление начнет постепенно повышаться, и регион временно окажется в более теплом воздухе, отметила Позднякова.

В четверг и пятницу, 9-10 июля, воздух прогреется до 25-27 градусов в Москве — для столицы это «жаркая погода», уточнила Позднякова. В Подмосковье в эти дни ожидается 23-28 градусов. «В дневные часы сохранится вероятность кратковременных дождей, не исключена и грозовая деятельность», — предупредила синоптик.

Но продлится это недолго, уточнила Позднякова: «Период жаркой или более теплой погоды, чем то, что было в начале недели, надолго у нас не задержится».

По ее словам, в субботу и воскресенье снова ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных. Ночная температура составит 13-18 градусов из-за облачности, дневная — 21-26 градусов, что близко к климатической норме.