ВСУ, когда пытались атаковать Воронеж ракетами ATACMS, целились не по военным объектам, а по «старикам и детям», заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, такого рода действия Киева показывают его «нацистскую сущность», а украинский президент Владимир Зеленский должен быть ликвидирован.

Минобороны России заявило, что 18 ноября днем ВСУ запустили четыре американские ракеты ATACMS по объектам в Воронеже, их сбили системы ПВО. Обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, а также один частный дом. Пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что расчет комплекса «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки, из которых были выпущены ракеты ATACMS.

В беседе с RTVI Журавлев уточнил, что ВСУ могли в этой ситуации «атаковать и любой другой российский мирный город», до которого достают ATACMS.

«Они ведь были нацелены [бить] не по военным объектам, а буквально по старикам и детям, самым беззащитным слоям населения. Тактика ВСУ давно уже заключается вовсе не в том, чтобы попытаться что-либо противопоставить российской армии на фронте — там они всюду терпят поражение, — а в том, чтобы произвести громкий и кровавый теракт», — подчеркнул депутат.

По его словам, Зеленский «придумал этому людоедскому акту неюмористическое название — “дальнобойные санкции”».

«То, как он насмехается над массовыми убийствами мирного населения, в очередной раз демонстрирует нацистскую сущность киевского режима. Хорошо, что сбили, еще лучше, что была уничтожена пусковая установка. Но дрон, ракета или пуля должны настичь и того, кто отдавал первоначальный приказ, — самого Зеленского», — уверен парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что попытка ВСУ атаковать Воронеж — это показатель того, что у Киева «нет никаких успехов на поле боя». То, что все ракеты были сбиты системами ПВО, депутат назвал сигналом «бывшим партнерам» России, имея в виду США.