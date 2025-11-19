Попытка ВСУ атаковать Воронеж — это показатель того, что у Киева «нет никаких успехов на поле боя», заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что Украина пытается показать странам Запада, что ее военные «что-то могут, а на самом деле ничего они не могут».

В Минобороны России ранее сообщили, что 18 ноября ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS, все они были сбиты системами ПВО С-400 и «Панцирь». В ведомстве отметили, что в результате атаки были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом, пострадавших и погибших нет. В министерстве уточнили, что российская армия выявила место пуска в Харьковской области и уничтожила «Искандером» две пусковые установки MLRS.

По мнению Картаполова, действия ВСУ доказывают, что военное и политическое руководство «так называемой Украины находится в тупике, у них нет никаких успехов на поле боя».

«И вот это — просто попытка ударить по мирному городу, попытка показать своим западным кураторам, что они что-то могут, а на самом деле ничего они не могут. И, собственно говоря, все», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы подчеркнул, что российские системы ПВО вновь показали «свою полную устойчивость, способность справляться с любыми целями».