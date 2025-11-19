В утренней сводке 19 ноября Минобороны России подтвердило информацию о том, что накануне ВСУ пытались ударить по Воронежу дальнобойными ракетами ATACMS. В ведомстве уточнили, что и эти ракеты, и выпустившие их установки были уничтожены. Что пишут по поводу этой атаки российские военкоры и военные эксперты — в материале RTVI.

В сообщении Минобороны говорится, что 18 ноября украинские военные выпустили по Воронежу четыре ATACMS, которые были сбиты системами ПВО С-400 и «Панцирь», но обломки одной из ракет повредили кровлю зданий геронтологического центра и детдома.

Российская разведка оперативно вычислила место пуска в окрестностях села в 50 км от города Чугуева в Харьковской области и обнаружила там две американские установки РСЗО М270 MLRS. Ударом ОТРК «Искандер-М» были уничтожены и они сами, и работавшие с ними боевые расчеты в составе около 10 человек.

«Обе установки уничтожены вместе с расчетами. Хороший улов. Думали, будут долбить Воронеж, а по итогу…» — прокомментировал случившееся эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем телеграм-канале «Colonelcassad».

«Недолго фраер танцевал. Недолго музыка играла!» — поддерживает его автор канала «Fighterbomber».

По мнению военкора Александра Коца, уничтоживший американские пусковые установки и обслуживающие их расчеты удар «Искандер-М» поставил «жирную точку». Автор канала напомнил, что разрешение на удары ATACMS вглубь «международно признанной» российской территории было дано администрацией США еще в период президентства Джо Байдена. Однако, отметил Коц, на сей раз «атака у Киева не задалась», поскольку ПВО и воздушная разведка «сработали на пятерочку».

Авторы телеграм-канала «Военная хроника» на этом примере размышляет о том, насколько сильно выросли возможности российского разведывательно-ударного контура.

«Если для контрбатарейной стрельбы выделены отдельные силы, то можно считать, что каждый пуск ATACMS ведут отдельно», — отмечают они.

Украина давно не применяла ATACMS и теперь «решила их достать» на фоне разгорающегося в Киеве «коррупционного скандала и потери Покровска», но получила закономерные «ответные действия» от Минобороны РФ, констатирует Кирилл Федоров в телеграм-канале «Война История Оружие».

«Российское правительство неоднократно делало заявления о недопустимости применения западных дальнобойных средств по “старой” территории России», — напомнил он.

На «огромный временной разрыв в применении американской баллистики» украинскими войсками указывает и канал «Военный осведомитель». Его авторы уточнили, что «последний публично известный удар по территории России ракетами MGM-140 ATACMS наносился еще в январе 2025 года, тогда целью стала Брянская область». Из этого, по их оценке, можно сделать вывод об отсутствии «существенных запасов» американских дальнобойных ракет в распоряжении ВСУ.

По мнению авторов канала «Старше Эдды», попытка ударить по Воронежу была нацелена на обострение ситуации между Россией и США, но провалилась — как и сам удар.

«Учитывая дальность ATACMS до 300 км, можно сказать, что Харьков хохлу не нужен, да и Сумы с Черниговом тоже, мало ли — взбредет в голову оттуда пострелять в нашу сторону», — пишет канал.

Россия продемонстрировала возможности своих систем ПВО и ПРО, причем против иностранного оружия, подчеркивает военкор Александр Сладков. По его оценке, Запад пытается «склонить Россию к переговорам в “не устраивающем обе стороны формате договоренностей”» и завершить конфликт любыми способами, чтобы как можно скорее вновь получать «дешевый газ с Востока».