Средства ПВО перехватили 283 беспилотника над российскими регионами в ночь на 21 марта, заявило Минобороны. В Уфе дроны упали на строящийся дом, пострадали два строителя. В Саратовской области есть повреждения гражданских объектов.

Украинские беспилотники сбиты над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

В Уфе БПЛА были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Два дрона упали на строящийся дом в микрорайоне Затон, там загорелся утеплитель. По словам Хабирова, два строителя получили легкие травмы.

В городе Энгельсе Саратовской области в нескольких домах частично выбило стекла, написал в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В Саратове в нескольких домах частично выбиты стекла, два человека обратились к врачам, добавил Бусаргин.

В Ростовской области беспилотники атаковали девять районов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, дронов было «порядка девяти десятков». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Над Брянской областью сбиты 47 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, говорится в телеграм-канале губернатора Александра Богомаза.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о перехвате 20 беспилотников, глава Калужской области Владислав Шапша — о 24 сбитых дронах.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о перехвате более 20 БПЛА на подлете к столице. О пострадавших и разрушениях не сообщается.