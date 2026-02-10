В 30 км от Новороссийска произошло землетрясение, сообщил мэр Андрей Кравченко в телеграм-канале со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую служб (ЕДДС). Толчки зафиксировали на глубине более 20 км.

«Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», — отметил Кравченко.

Он также напомнил, что правила поведения при землетрясении опубликованы на сайте администрации и городской Думы.

«Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение», — говорится в сообщении Оперштаба Краснодарского края.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) сообщили, что землетрясение магнитудой 4.8 примерно в 2:21 мск в 35 км к северо-западу от Новороссийскаи в 13 км к северо-востоку от Анапы.

Жители Анапы рассказали SHOT, что от сильных толчков «дрожали стены», животные начали прятаться в панике, потрескались потолки, а в подъездах посыпалась плитка.