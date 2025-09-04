Друг Венедикта Ерофеева и муж поэтессы Беллы Ахмадулиной, академик РАХ Борис Мессерер в беседе с RTVI назвал «маразмом» заявление Владимирской епархии, которая выступила против «героизации» писателя и его главной поэмы «Москва — Петушки».

«Они [претензии] совершенно несостоятельные. Это абсолютно чистый современный маразм, обычная косность, Боже мой. <…> Я восхищаюсь его творчеством», — сообщил Мессерер.

По словам академика, наследие Ерофеева, как и он сам, заслуживает «самых профессиональных, самых высших гуманистических и человеческих комплиментов».

Венедикт Ерофеев — автор культовой поэмы «Москва — Петушки», где главный герой-алкоголик едет к любимой и сыну за город и при этом всю дорогу философствует. Текст до сих пор очень популярен, а в некоторых барах есть коктейли, рецептура и названия которых отсылают к произведению. Известный писатель Виктор Пелевин проводил параллели между этим произведением и творческими изысканиями культового автора Карлоса Кастанеды. Поэму не раз ставили в театрах, а среди тех, кто озвучивал книгу, были актер Вениамин Смехов и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Среди других известных работ Ерофеева — «Записки психопата» и «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». В России есть несколько музеев и экспозиций, посвященных как писателю, так и его поэме.

Ранее на сайте Владимирской митрополии РПЦ было опубликовано заявление по поводу автора поэмы «Москва — Петушки». В нем говорится, что епархия фиксирует «возвеличивание и героизацию фигуры писателя Венедикта Ерофеева и его главных произведений», и выступает против этого.

Владимирские священники призвали СМИ, деятелей культуры и педагогов «воздержаться от романтизации и героизации данного автора и его главных произведений, поскольку его творчество, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества».

По мнению епархии, Ерофеев, во-первых, занимался «искажением национальной идентичности».

«Произведения намеренно искажают светлый образ русского человека, низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение. Это клевета на наш народ, имеющий богатейшую историю, культуру и традиции, основанные на вере, добродетели и жертвенном труде», — говорится в заявлении.

Во-вторых, как считают в РПЦ, тексты произведений Ерофеева по духу своему «являются глубоко пессимистичными, деструктивными и <…> близкими к эсхатологическим, направленным не на созидание, а на разрушение».

«Они культивируют уныние, отчаяние и насмешку над институтами общества и государства, что способствует расколу, а не консолидации граждан», — убеждены в епархии.

Кроме того, как считают священники, Ерофеев занимался «пропагандой порока», в частности «страстью винопития, представляя ее как единственную форму существования и общения». По их мнению, поэма «Москва — Петушки» насыщена «сквернословием, что грубо попирает общепринятые нормы морали и культуры речи».

Помимо этого, священнослужители считают, что в произведениях Ерофеева есть «кощунственные пассажи, в которых бытие Бога подвергается насмешливому сомнению через уничижительные и богохульные образы», а также у писатели нет «нравственного идеала».

Взамен епархия призвала сосредоточить усилия «на популяризации истинных духовных и культурных ценностей, содействующих укреплению нравственности, семьи и общества».

«Мы убеждены, что именно классическая русская литература, устремленная к поиску истины, добра и красоты, должна составлять основу образовательного и культурного пространства», — говорится в заявлении.