Слова гендиректора Merlion Олега Фоменко о том, что спрос на электронику по итогам года снизится на 10—15%, чего не было в предыдущие кризисы, — это верная оценка. Об этом RTVI заявил IT-эксперт, главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Однако, по его словам, это не предел, так как «рынок падает и будет падать» и вряд ли ситуация особо изменится в 2026 году.

Согласно данным Фоменко, российский рынок электроники в этом году упал на 10—15% в рублях без учета инфляции, и даже традиционно успешный четвертый квартал не исправит ситуацию. Он добавил, что «жирные годы бесконечного роста» закончились — потребители больше не скупают технику хаотично, как в кризисы 2008, 2014 годов и пандемию, а предпочитают хранить деньги на депозитах и обновлять устройства постепенно. Глава Merlion считает, что рынок достиг насыщения и в 2026 году роста ждать не стоит, если не брать в расчет отдельные сегменты — например, аксессуары для телефонов или умные колонки.

«Оценка верна, если мы в денежном выражении говорим. В штуках это примерно 20% падения рынка. Рынок падает и будет падать. В следующий год падение будет примерно таким же. <…> Надо понимать очень простую вещь: рынок электроники — это отображение общего рынка, то есть общей макроэкономики не только в России, но и в мире», — заявил RTVI Муртазин.

Он уточнил, что сейчас в мире «падают все рынки без исключения».

«Кто-то там пририсовывает себе циферки, кто-то нет. Российский рынок падает резко из-за того, что он был надут в предыдущие годы. Есть еще другие объективные причины, но в целом, как я уже сказал, в следующем году падение будет на 20% в штуках и 15% в деньгах», — сказал Муртазин.

Он объяснил, что такая динамика связана с уменьшением покупательской способности и переориентацией людей на более длительное использование устройств: «Это касается всего — ноутбуков, смартфонов, планшетов и так далее».

«По сути, мы переходим к другой модели потребления. Но первопричина в экономии денег, которая приводит к тому, что у нас исчезает продажа в бюджетном сегменте. Если говорить про смартфоны, это до 10 тысяч рублей. Также исчезает продажа в премиальном сегменте. Тут зависит от продукта, но для смартфонов это выше 70 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

РБК также приводит данные аналитиков ICMR, согласно которым продажи ноутбуков в деньгах за восемь месяцев 2025 года упали на 17,5%, смартфонов — на 18%, телевизоров — почти на 9%. В крупной бытовой технике падение составило около 5—6% в основных категориях и на 4,5% в целом по категории.

По мнению Муртазина, вряд ли падение рынка прекратится даже в 2027 году.

«Другое дело, что оно может затормозиться. В оптимистичном сценарии мы увидим стагнацию — то есть оно остановится на уровне 2026 года. Но загадывать так далеко в текущих условиях никто не станет. Слишком много переменных», — заключил собеседник RTVI.