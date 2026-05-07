Израиль впервые после соглашения о прекращении огня, достигнутого в начале апреля, нанес удар по Бейруту. Об этом сообщает The Times of Israel.

Целью атаки стал командир элитного подразделения «Хезболлы» «Радван» в южных пригородах Бейрута, сообщили в совместном заявлении премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац. Именно это подразделение, по их данным, ответственно за обстрелы израильских населенных пунктов. Также Нетаньяху и Кац заявили, что США заранее были уведомлены о предстоящей атаке.

По сообщениям израильских СМИ, командир подразделения «Хезболлы» Малек Балут, а также его заместитель и другие боевики погибли в результате атаки, однако подтверждений этой информации пока нет. Армия обороны Израиля не комментировала удар по Ливану.

В среду 6 мая, Израиль призывал жителей нескольких ливанских деревень к северу от реки Литани эвакуироваться. Из-за этого аналитики предполагают, что Тель-Авив может расширить зону боевых действий в Ливане.

Режим прекращения огня начал действовать между Израилем и Ливаном 17 апреля. Об этом объявлял президент Дональд Трамп после переговоров с Беньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном. Позднее он же сообщал о продлении перемирия.

Ранее RTVI сообщал о том, что более миллиона человек — или каждый пятый житель Ливана — были вынуждены сняться с места и стать беженцами из-за атак Израиля. Об этом заявил представитель Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. Аналогичные данные приводит ООН.