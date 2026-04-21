Более четырех миллионов человек стали вынужденными беженцами в Иране и Ливане в результате военных конфликтов с США и Израилем. Такие данные приводят структуры ООН.

С 28 февраля 2026 года порядка 3,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в зоне боевых действий в Иране. Об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер в конце марта. С тех пор данные о числе вынужденных беженцев не обновлялись.

Внутри Ливана с начала конфликта с Израилем более миллиона человек стали вынужденными беженцами. Порядка 20% населения страны, включая более 370 тысяч детей, стали беженцами только в первые три недели вооруженного конфликта, сообщал UNICEF.

Более 300 тысяч человек бежали в Сирию с территории Ливана, спасаясь от авиаударов, отчитывалось Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Также за последний год иранские власти вынудили более двух миллионов беженцев из Афганистана вернуться на родину. В особенно уязвимом положении оказались, по мнению ООН, палестинские беженцы, которые были вынуждены покинуть лагеря на юге Ливана из-за опасности.

При этом часть беженцев уже начала возвращаться в южные пригороды Бейрута и другие населенные пункты Южного Ливана, сообщает управление. Утром 17 апреля местные власти и партнерские организации сообщали о тысячах людей, которые направлялись на юг страны. При этом управление предупреждает, что в регионе сохраняются значительные риски для людей, в том числе из-за многочисленных неразорвавшихся боеприпасов в жилых районах.

К 17 апреля, по данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, в Ливане порядка 113 тысяч человек находились в коллективных убежищах, около 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.