Силы ПВО сбили 11 беспилотников на подлете к Москве. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

На протяжении ночи Сергей Собянин трижды сообщал об уничтожении БПЛА на подлете к столице.

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево вводили ограничения на полеты. С 6:30 в Шереметьево возобновились полеты, аэропорт работает штатно. Внуково о снятии ограничений не сообщало.

За сутки 5 мая силы ПВО перехватили 18 беспилотников, летевших на Москву.