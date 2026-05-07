13 человек, включая одного ребенка, пострадали в результате атаки украинских БПЛА на жилые дома в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.



По данным губернатора, ВСУ нанесли удары по жилым домам столицы региона в ночь на 7 мая. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявил он.

Также в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир, а также 40 автомобилей. Осмотр повреждений продолжат 8 мая, говорится в сообщении губернатора.