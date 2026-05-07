ФБР начало проверку журналистки The Atlantic, которая опубликовала скандальную статью о склонности директора Бюро Кэша Пателя к злоупотреблению алкоголем. Как утверждает издание MS NOW, расследование сфокусировано на репортере Саре Фицпатрик, а не на поиске ее информатора среди чиновников, и это крайне необычно для дел о разглашении секретной информации.

По данным собеседников издания, сотрудники подразделения по внутренним угрозам из Хантсвилля (штат Алабама) могут получить доступ к телефонным записям журналистки, ее базе данных и контактам в соцсетях. Некоторые осведомленные о ситуации агенты ФБР якобы выражают глубокую обеспокоенность таким подходом.

Источники рассказали MS NOW, что сотрудники Бюро знают о противоправности подобных действий, но не могут их не совершать, поскольку в противном случае рискуют лишиться работы.

При этом представитель ФБР Бен Уильямсон категорически опроверг сообщение о начатом расследовании.

«Это совершенно не так. Никакого подобного расследования не существует, и упомянутая вами журналистка вообще не находится под следствием», — утверждает он.

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг высказался с осторожностью, заверив, что если информация о расследовании подтвердится, то журналистке будет обеспечена вся возможная защита. Он также заявил, что если ФБР действительно взялось за Фицпатрик, это является «возмутительной, незаконной и опасной атакой на свободу прессы».

Статья журналистки была опубликована 17 апреля. В ней говорилось, что Патель злоупотребляет алкоголем, и это якобы уже становилось причиной проблем в ФБР: например, телохранителям порой бывает трудно разбудить его по утрам, чтобы он отправился на работу.

Фицпатрик упоминала инцидент, который произошел вечером 10 апреля. Тогда Патель не смог войти во внутреннюю компьютерную систему и запаниковал, решив, что его уволили и заблокировали доступ. Он начал обзванивать помощников и союзников, которые потом описали его состояние как «срыв». По слухам, резонанс от звонков Пателя оказался настолько широким, что из Конгресса потом якобы обращались в Белый дом с вопросами о том, кто же назначен новым главой ФБР.

Сам он подал судебный иск о клевете сразу после выхода статьи. Голдберг и Фицпатрик настаивают на том, что вся опубликованная информация соответствует действительности. По их словам, они получили дополнительные подтверждения изложенных в материале сведений уже после его выхода в печать.

The Atlantic отмечает, что при предыдущей администрации Белого дома действовали жесткие правила защиты журналистов, но назначенная Дональдом Трампом генпрокурор Пэм Бонди в апреле 2025 года отменила эту политику и существенно снизила требования, позволяющие властям получить доступ к данным и источникам СМИ.