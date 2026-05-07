Фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина заявила, что ее муж, актер Никита Джигурда — очень глубокий и духовный человек, который является заложником своего имиджа. О своих отношениях с Джигурдой Анисина рассказала в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Никита — человек неординарный, яркий, глубокий, непредсказуемый. Он ураган, океан. Но его не знают. У него есть разные стороны. Его не знают как глубокого человека, его не знают как глубокого актера. Его знают по каким-то искрам с телевидения, где в большинстве случаев это были подготовленные акции», — сказала Анисина.

Она добавила, что Джигурду «знает каждая собака», и «с ним выйти даже в супермаркет невозможно».

«Но, с другой стороны, он заложник своего имиджа. Потому что у людей есть определенный стереотип: «А, Джигурда…» А на самом деле он абсолютно другой. Он глубокий человек, очень интересный, очень многогранный, много очень знает. Очень духовный», — утверждает Анисина.

По словам фигуристки, у них с мужем много недоброжелателей. «Никак не боремся [с ними]. Я такой человек: я не люблю отвечать той же гадостью. Но, с другой стороны, когда ты не пресекаешь неправильное отношение к себе, это тоже неправильно. Поэтому всегда по ситуации. Я уверенный человек, я никогда не обращала внимание на общественное мнение», — заверила Анисина.

При этом она призналась, что ей было бы неинтересно жить без медийности.

«И жить с каким-то другим человеком, а не с Никитой Джигурдой, мне, наверное, было бы скучно. Однозначно. Потому что с Никитой никогда не бывает скучно. Никогда нет запланированности в чем-то, многие вещи происходят спонтанно, но в этом и есть как бы его гениальность. Но это непросто, выдержать это непросто. И, наверное, кроме меня бы это никто не выдержал», — добавила Анисина.

