Судья в Южной Каролине запретила казнить приговоренного к смерти 59-летнего заключенного Джона Ричарда Вуда, считающего себя бессмертным. О решении сообщает телеканал Fox News со ссылкой на издания штата.

Вуд, более 25 лет назад осужденный за убийство полицейского, страдает психическим заболеванием, из-за которого он считает себя бессмертным. По заключению трех экспертов-психиатров, он неспособен рационально общаться с адвокатами и не имеет рационального и фактического понимания своих преступлений, причин наказания и его характера.

Судья Грейс Най, основываясь на единодушном мнении психиатра от обвинения, а также психиатра и психолога защиты, признала, что Вуд не соответствует двум юридическим критериям вменяемости для приведения приговора в исполнение.

По данным South Carolina Daily Gazette, Вуд верит, что он бессмертен, уже трижды умирал в камере смертников и будет воскрешен снова, если штат приведет приговор в исполнение.

Кроме того, он убежден, что получил помилование от губернатора Южной Каролины Генри Макмастера, а также что судья и персонал суда на процессе 2002 года действовали против него как агенты божества по имени Кевин Рудольф, участвующего в битве за власть над планетой.

Эксперты отметили, что, хотя Вуд понимает формальную причину смертного приговора, он ошибочно полагает, что сотрудники правоохранительных органов пытались подставить его и обвинить в жестоком изнасиловании.

Вуд стал первым признанным невменяемым для казни заключенным-смертником Южной Каролины с момента возобновления исполнения смертных приговоров в сентябре 2024 года — после 13-летней паузы, связанной с проблемами приобретения препаратов для смертельных инъекций. С тех пор в штате было проведено семь казней.

Вуд был осужден за убийство полицейского Эрика Николсона в декабре 2000 года во время остановки для проверки документов в округе Гринвилл. Он пять раз выстрелил в офицера, а во время преследования ранил еще одного полицейского в лицо и был схвачен после угона грузовика. Смертный приговор ему вынесли в феврале 2002 года.