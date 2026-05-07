Министерство внутренней безопасности США назвало войну на Ближнем Востоке потенциальным мотивом Коула Аллена, обвиняемого в покушении на Дональда Трампа на гала-ужине для журналистов, аккредитованных при Белом доме. Об этом со ссылкой на разведывательный отчет ведомства сообщает Reuters.

Доклад с предварительной оценкой произошедшего на гала-вечере для журналистов составили в Управлении разведки и анализа Министерства внутренней безопасности. По данным Reuters, у подозреваемого в покушении Коула Аллена были «многочисленные социальные и политические обиды». Участие США в конфликте Израиля с Ираном и Ливаном «могло повлиять на его решение совершить нападение». Такие выводы в ведомстве сделали, основываясь на постах Аллена в социальных сетях с критикой конфликта на Ближнем Востоке, миграционной политики Трампа, а также российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, в ночь нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором выражал свой гнев в отношении администрации страны и упоминал, что хочет расправиться с «предателями», при этом Трампа он не упоминал. Американские чиновники называют это письмо манифестом.

В документах суда прокуроры утверждают, что Аллен «не соглашался» с Трампом в политических вопросах и «хотел дать отпор государственной политике и решениям, которые считал морально неприемлемыми».

В соцсетях Аллен призывал к импичменту Трампа за его угрозы в отношении Ирана. Нападавший также критиковал журналистов, аккредитованных при Белом доме.

Отчет, помеченный как «записка о критическом инциденте», прислали в ответ на запрос о предоставлении публичной информации некоммерческой организации Property of the People, добавляет Reuters. В Министерстве внутренней безопасности отказались комментировать содержание записки и ход текущего расследования.

В конце апреля 31-летнему Коулу Аллену предъявили обвинение в покушении на президента США Дональда Трампа. Аллен открыл огонь во время гала-ужина для журналистов в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. На вечере присутствовал сам Трамп, его жена Мелания, а также представители администрации США и прессы. Сотрудник Секретной службы получил ранение. Аллен утверждал, что целился в чиновников, не выделяя Трампа отдельно.

Минюст США добавил к обвинению Аллена нападение на федерального офицера — стрельбу по агенту Секретной службы на КПП. Также нападавшего обвиняют в применении огнестрельного оружия во время совершения насильственного преступления и в незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов через границы штатов.

Коул Аллен не признал себя виновным.