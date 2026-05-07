Над Брянской областью ночью сбили 121 беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что 13 человек, включая ребенка, госпитализированы после атаки БПЛА на жилые дома в Бежицком районе.

«Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей», — добавил он.

В Тверской области беспилотниками был атакован город Ржев: в пятиэтажном доме повреждена кровля, частично выбиты окна в трех пятиэтажках, 350 граждан, в том числе 60 детей, эвакуированы в гостиницу.

«К счастью, люди не пострадали», — сообщил губернатор Виталий Королев, добавив, что дал распоряжение завершить максимально возможный объем восстановительных работ до Дня Победы — в том числе заменить 350 окон.

В Самарской области с 2:38 до 7:45 последовательно вводились угроза БПЛА и режим «Ковер» с закрытием воздушного пространства на всех высотах, а также ракетная опасность.

Наземный общественный транспорт в Самаре остановили, дети в школах и садах вместе с педагогами ушли в укрытия, занятия первой смены перенесли на вторую. «Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал в соцсетях мэр города Иван Носков, призвав горожан не публиковать фото и видео дронов и их последствий.

Из-за угрозы атаки Росавиация закрыла аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар.

За ночь в общей сложности были уничтожены 16 дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. Вводились ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево.

В Воронежской области тревогу объявляли в Россошанском и Острогожском районах, а также в самом Воронеже. К утру ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили 12 БПЛА над четырьмя районами региона, рассказал губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет, обломки одного сбитого дрона повредили инфраструктурный объект.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что атаке дронов подверглись 12 районов — от Миллеровского до Аксайского, уничтожено более 30 БПЛА. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал служебный автобус, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В итоге транспорт был уничтожен пожаром.

«В результате атаки погибла женщина… От лица всех жителей Белгородской области приношу самые искренние соболезнования ее родным и близким… Это невосполнимая и тяжелая утрата для всех нас», — написал он.

Кроме того, серьезно пострадали двое мужчин. Одному диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки, у второго минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги.

Всего, по данным Минобороны России, с 21:00 6 мая по 7:00 7 мая перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией и Крымом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.