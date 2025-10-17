Президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса», 49-летний Ставрос Димостенус был застрелен в своем доме в районе Сфалангиотисса в Лимасоле. Об этом сообщает Philenews.

Как пишет газета Panorama, двое злоумышленников были осведомлены о передвижениях жертвы и устроили засаду. Они открыли огонь, когда мужчина выходил из своего дома, после чего скрылись с места преступления.

По данным СМИ, сын Димостенуса пытался доставить отца в больницу после стрельбы, однако во время поездки произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина умер в салоне автомобиля.

Полиция отмечает, что нападавшие перемещались на угнанном фургоне. Позднее сожженный автомобиль, которым предположительно воспользовались злоумышленники, был найден в нескольких километрах от места убийства в пригороде Гермасойя, пишет Yeniduzen. По версии полиции, таким образом убийцы пытались скрыть следы преступления.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступников, необходимая информация была разослана по всем полицейским отделениям Кипра. По одной из версий, нападавшими могли быть специальной нанятые профессиональные убийцы.

Для предотвращения бегства злоумышленников на пунктах пересечения границы с северной частью страны были организованы проверки. Также к поискам привлечен вертолет.

Следствие рассматривает вероятность связи убийства с букмекерской деятельностью и ставками на футбольные матчи, так как «Кармиотисса» несколько раз подозревалась в организации договорных матчей.

В 2015 году Димостенус вступил в должность президента кипрского футбольного клуба «Арис», где проработал до 2019 года. В 2023 году он занял пост президента «Кармиотиссы» после отставки Дмитрия Пунина.

С февраля по апрель того же года позицию тренера команды клуба занимал россиянин Александр Кержаков, который покинул эту должность после конфликта с руководством «Кармиотиссы».

В 2025 году Димостенус выдвинул свою кандидатуру на выборы в Кипрскую федерацию футбола, пообещав вывести национальный футбол «на новый уровень», сообщает Alphanew.Live.