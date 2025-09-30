В России создадут информационную систему для оценки духовно-нравственных ценностей студентов вузов. Это следует из документов аукциона, объявленного Российским университетом спорта «ГЦОЛИФК», подведомственным Минспорту. Результаты тендера опубликованы на сайте госзакупок, внимание на них обратили «Ведомости».

Согласно техническому заданию, система для оценки духовно-нравственных ценностей будет представлять собой веб-приложение, с помощью которого студенты смогут «проходить ситуационные задачи и тестирования с последующим отображением результатов».

Стартовая цена контракта составила почти 15 млн рублей. Тендер выиграла компания по разработке компьютерного обеспечения «Игры синих котов», предложившая наименьшую сумму ― 1,3 млн рублей. Работы должны быть выполнены за 15 дней с момента заключения контракта.

Приложение позволит тестировать молодых людей, интерпретировать результаты и, исходя из этого, формировать рекомендации. Система будет собирать реестр ответов пользователей и предоставлять доступ к интерактивной панели с отображением ключевых показателей и результатов анализа, говорится в техзадании. Программа будет приспособлена под телефоны и планшеты.

Отмечается, что вопросы в тестах будут закрытые, открытые и с вариантами ответов. Формулировки и систему оценки ответов администраторы программы будут устанавливать самостоятельно.

Показатель духовно-нравственных ценностей будет определяться по сумме процентов, набранных в пяти так называемых треках: «Образовательный» (масимум 20%), «Патриотизм и гражданственность» (25%), «Этические нормы и правила поведения» (10%), «Культурные и духовные традиции» (15%) и «Социально-ориентированный» (15%). К этой сумме будет прибавляться «поведенческий коэффициент», задаваемый внутри дашборда приложения индивидуально для каждого студента.

Администраторы приложения смогут видеть результаты тестирования каждого студента с указанием его ФИО, факультета, курса, группы, пола и возраста.

Разработкой и внедрением «научно обоснованного инструментария» для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям займется «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), соответствующий контракт с которой был заключен в июле.

В техзадании отмечалось, что для эффективной реализации госполитики в сфере воспитания и просвещения нужно иметь научно обоснованные методы мониторинга и анализа отношения молодежи, в частности студентов вузов, к духовно-нравственным ценностям.

При этом инструментов, позволяющих «комплексно и достоверно оценивать» уровень принятия ценностей и динамику их формирования «под воздействием образовательных и социокультурных практик», в России нет, говорится в документе. Заказчики также указали на отсутствие механизмов «оперативного выявления рисков деструктивного и противоправного поведения на основе анализа ценностных ориентаций».

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно документу, Россия рассматривает традиционные ценности как основу своего общества. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Отмечается, что особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию, а другие религии (христианство, ислам, буддизм, иудаизм) «оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей» как среди верующих, так и среди неверующих.

Дарья Кирюхина