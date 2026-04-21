Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов жестко раскритиковал идею строить платные дороги на Дальнем Востоке без бесплатной альтернативы, пообещав организовать в случае необходимости протесты. Поводом стало обращение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) к вице-премьеру Юрию Трутневу с просьбой изменить законодательство в этой части — чтобы привлечь в регион частные инвестиции.

«У нас на Руси всегда говорили, есть две проблемы: дураки и дороги. Появилась третья — мерзавцы. Знаете, что-то надо сделать так, чтобы были платные дороги без бесплатных. И начать надо с Дальнего Востока. Ребята, ну давайте тогда отделим Дальний Восток. Вот кто это предлагает — давайте прямо назовем вещи своими именами: вы хотите, чтобы Дальний Восток вообще ушел, не знаю, в Японию?» — задался вопросом Миронов.

По его мнению, отсутствие бесплатной альтернативы неизбежно скажется на ценах.

«Если не будет альтернативы бесплатной, это все скажется в конце концов в ценах на любые товары. Сейчас и так все дорожает. Сидят чиновники-бездельники и думают, а где бы еще ущипнуть, где бы что-нибудь придумать, чтобы что-нибудь взять у народа», — сказал политик.

Он пообещал, что если решение будет принято, партия организует протесты на Дальнем Востоке.

«Если это решение будет принято, наша партия будет категорически против. Это хороший повод для выведения дальневосточников на улицу с протестом, и мы такой протест организуем, если ума не хватает у каких-то чиновников», — предупредил парламентарий.

Сейчас по закону платная дорога может быть построена только при наличии бесплатного дублера, длина которого не превышает длину платного участка более чем втрое. АИИК предлагает снять это ограничение для ДФО, ссылаясь на экстремальный климат, сложные геологические условия и малую плотность населения, из-за которых строительство в регионе обходится дороже, а сроки окупаемости проектов затягиваются.

По расчетам ассоциации, это позволило бы привлечь около 1,5 трлн рублей частных инвестиций. Инициаторы также указывают, что схожее правило уже действует для районов Крайнего Севера и позволило привлечь туда 150 млрд рублей внебюджетного финансирования.

Трутнев инициативу не поддержал. «Считаю требование законодательства о возможности создания платных автомобильных дорог только в случае обеспечения альтернативного бесплатного маршрута обоснованным и защищающим права граждан. Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов считаю нецелесообразным», — заявил вице-премьер.