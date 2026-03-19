Рост цен на яйца объясняется совокупностью факторов, ничего страшного в этом нет, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. По данным Росстата, с 11 по 16 марта потребительские цены на яйца выросли на 1,7%, с начала 2026 года — на 16,5%. Неделей ранее рост составлял 3%. В феврале яйца подорожали на 9,3%.

«Нынешний рост цен на яйца — 1,7% — это, я думаю, статистическая погрешность. Куча факторов, которые могут повлиять на такой рост. И я бы не сказал, что это рост, это колебания цен. Давайте “дуть на воду” мы не будем, не вижу сейчас в этом какой-то проблемы», — сказал парламентарий.

При этом Гартунг оговорился: если из регионов начнут поступать тревожные сигналы, то комитет обратится в ФАС с просьбой провести проверку.

Минсельхоз 19 марта объяснил ситуацию с ростом цен на яйца сезонным фактором.

«Несмотря на сезонную коррекцию оптовых цен, рынок куриных яиц остается стабильным. Высокие объемы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос и удерживать розничные цены на доступном для потребителей уровне», — заявили в ведомстве.

«Интерфакс» отмечает, что в 2025 году российские птицефабрики произвели 48,6 млрд яиц — на 4,3% больше, чем в 2024-м. В январе—феврале 2026 года производство в сельхозорганизациях составило около 6,5 млрд яиц, что на 2,7% выше показателя годичной давности.

Между тем подорожали и другие продукты. В период с 11 по 16 марта Росстат зафиксировал рост цен на сахар-песок и соль — по 0,5%, на мороженую рыбу — на 0,4%, на говядину — на 0,3%. Подсолнечное масло, детские овощные консервы и водка прибавили по 0,2%. Вместе с тем ряд товаров подешевел: мясо курицы — на 0,6%, фруктово-ягодные детские консервы — на 0,5%, сливочное масло, творог, сыры, рис и макароны — на 0,2%, молоко и вермишель — на 0,1%.