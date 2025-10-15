В Уфе столкнулись 12 машин, в том числе два грузовика, сообщила прокуратура Башкирии. В результате инцидента погибли два человека, рассказал главный инспектор республики по безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

По словам Севастьянова, утром 15 октября у китайского грузовика Shacman отказали тормоза на пересечении улиц Новоженова и Уфимское шоссе, после чего он протаранил 11 машин, которых раскидало в разные стороны. В результате происшествия два человека, которые находились в одной из легковушек, погибли на месте. Точное число пострадавших пока неизвестно, отметил Севастьянов.

Судя по кадрам в соцсетях, одна из легковых машин оказалась зажата между самосвалом и фурой. На месте происшествия работают экстренные службы. Также туда прибыл руководитель ГАИ республики.

По информации UFA1.RU, в результате ДТП пострадали не менее восьми человек. Трое из них были госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте происшествия.

Как сообщил источник издания, двое пассажиров оказались зажаты в автомобиле и не смогли самостоятельно выбраться. Еще шестеро получили травмы, а двое погибли.

«112» пишет, что в ДТП пострадали шесть человек, они госпитализированы. Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором, по предварительным данным, зафиксирован момент аварии.