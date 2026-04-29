Еврокомиссия (ЕК) до конца недели подаст в суд на Венгрию из-за налога на розничную торговлю, введенного правительством уходящего премьера Виктора Орбана. Об этом сообщили Financial Times (FT) два осведомленных источника.

Партия будущего премьера Петера Мадьяра выступает против сбора и планирует его поэтапную отмену. Но решение передать дело в суд именно сейчас, когда запланирована встреча Мадьяра с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, грозит подорвать курс на «потепление», пишет издание.

Налог на розницу был впервые введен в Венгрии в 2010 году, вскоре после вступления Орбана в должность. Критики его экономической политики считают, что в этом налоге отражена самая ее суть — «присвоение дохода международных корпораций и использование полученных средств для затыкания дыр в бюджете».

Через несколько лет налог поэтапно отменили, но вернули во время пандемии COVID-19 в 2020 году. С тех пор его постепенно повышали, так что теперь крупнейшие торговые сети вынуждены платить до 4,5% от своей чистой выручки.

Ритейлеры жалуются, что этот сбор фактически уничтожает их прибыль, говорится в публикации. Среди недовольных — австрийская компания Spar, которая и обвинила венгерское правительство в нарушении законодательства ЕС.

«Обращение в Европейский суд из-за налога на розничную торговлю в Венгрии станет ключевым шагом в борьбе с незаконными ограничениями в этой сфере», — заявил FT гендиректор Spar Ханс Райш.

Однако, как отмечает газета, решение о передаче дела в суд совпало с визитом будущего венгерского премьера Петера Мадьяра в Брюссель в стремлении наладить отношения страны с ЕК. В частности, на переговорах с фон дер Ляйен планировалось обсудить условия разморозки средств ЕС, предназначенных для восстановления Венгрии после пандемии.