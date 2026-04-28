В Венгрии после поражения Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах его соратники начали спешный вывод капитала за рубеж, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, бизнесмены и приближенные к Орбану люди начали переводить активы в страны Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Некоторые соратники уходящего премьера также рассматривают в числе вариантов Австралию и Сингапур, говорится в статье.

Как пишет The Guardian, из Вены начали вылетать частные самолеты тех, кто заработал внушительный капитал за 16 лет нахождения у власти Орбана. Борты, как утверждается, загружены «трофеями».

Кроме того, высокопоставленные лица, близкие к Орбану, изучают варианты получения визы в США, надеясь найти работу в организациях, связанных с движением американского лидера Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again), утверждает The Guardian.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что «олигархи» из окружения Орбана после его поражения покидают страну и выводят «украденные активы» в ОАЭ, Уругвай, США и другие отдаленные юрисдикции. По его словам, несколько крупных переводов, связанных с главой аппарата Орбана Анталом Роганом, были заблокированы из-за подозрений в отмывании средств.

Мадьяр призвал избегать покупки любых активов у лиц, связанных с партией Орбана. Он призвал налоговую и таможенную службы Венгрии заблокировать счета, на которых предположительно аккумулируются «похищенные» средства, а также призвал силовые ведомства задержать «преступников, которые нанесли венграм ущерб на миллиарды форинтов», и не дать подозреваемым скрыться за рубежом.

По утверждению Мадьяра, несколько состоятельных семей уже уехали из Венгрии, а в ближайшее время в Дубай планирует вылететь Лоринц Месарош — богатейший человек в стране и друг детства Орбана, которого называют «кошельком» уходящего премьер-министра.