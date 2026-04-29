Россия рассчитывает на продолжение эффективных двусторонних контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере энергетики после сообщения о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

Песков напомнил, что этот шаг является суверенным решением ОАЭ, к которому российское руководство относится с уважением. По его словам, Москва также приветствует заявления Абу-Даби о планах сохранить ответственную позицию в сфере торговли энергоносителями и координацию на двусторонней основе.

Песков также напомнил, что страны поддерживают конструктивные и дружественные отношения, и отрицательно ответил на вопрос о наличии планов по выходу из ОПЕК+ у Кремля.

Пресс-секретарь президента России также выразил надежду на то, что расширенный формат взаимодействия ОПЕК+ продолжит функционировать после решения ОАЭ о выходе из состава стран-членов организации.

Песков высоко оценил важность этого направления работы в условиях, «когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит». По его словам, такой формат дает возможность значительно снизить наблюдаемые в настоящий момент колебания и стабилизировать ситуацию в этой сфере.

Анонсируя свой выход из ОПЕК+, представители руководства ОАЭ объяснили такой шаг национальными интересами и желанием увеличить гибкость нефтяной политики. По информации государственного агентства WAM, решение было продиктовано анализом текущих и перспективных производственных мощностей. Министр энергетики ОАЭ также сообщил Reuters, что выход из организации не согласовывался с властями Саудовской Аравии.

Экономист Николай Кульбака в разговоре с RTVI предположил, что решение ОАЭ приведет к спадению цен на рынке энергоресурсов, так как действовавший в рамках организации «картельный сговор уже не работает». Он также предположил, что Россия может «огрести проблем» в свете изменений, которые вызовет такой шаг.