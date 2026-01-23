В Алтайском крае двум подросткам 15 и 16 лет предъявили обвинение в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в декабре 2025 года 15-летний школьник увидел в одном из мессенджеров объявление о заработке и оставил заявку, после чего с ним связался неизвестный и предложил за деньги устраивать поджоги объектов сотовой связи.

Подросток рассказал об этом 16-летнему другу, и затем, как утверждают следователи, с 13 по 16 января они по указанию куратора подожгли три таких устройства в Барнауле, снимая происходящее на видео. Фигурантов задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обоих суд отправил под домашний арест.

В декабре 2025 года СУ СК по Алтайскому краю сообщало об аналогичном случае. Тогда речь шла о том, что в ноябре 2025 года 15-летний подросток тоже увидел объявление о заработке, оставил заявку и с ним связался неизвестный, который предложил поджечь сотовую вышку. Несовершеннолетний рассказал об этом своему 19-летнему знакомому, и в начале декабря, как утверждает СК, они по указанию куратора подожгли оборудование.

Вскоре их задержали сотрудники краевого управления ФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ. Возбуждено уголовное дело о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение. 15-летнего подростка отправили под домашний арест, а 19-летнего — в СИЗО.