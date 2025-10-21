В Румынии и Венгрии с разницей примерно в полдня произошли ЧП на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Изначально СМИ не исключали диверсий и связи между двумя инцидентами. Однако в обеих странах позднее заявили, что признаков преднамеренного вреда не выявлено и что эти случаи не связаны. Подробнее — в материале RTVI.

Взрыв на НПЗ ЛУКОЙЛа в Румынии

В Румынии на территории НПЗ Petrotel-Lukoil (принадлежит российскому ЛУКОЙЛу) в Плоешти, временно закрытом на капитальный ремонт, днем 20 октября случился локальный взрыв в промышленной канализации, сообщает Digi24. Пострадал один сотрудник подрядной компании Felbermayer SRL, нанятой для ремонта.

В сообщении на странице завода в Facebook* сказано, что в результате взрыва сорвало крышку канализационного люка и пострадал рабочий. Его доставили в больницу скорой помощи в сознании и стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет.

В релизе также утверждается, что предварительная проверка не выявила ущерба окружающей среде. «Воздействия на технологические установки и деятельность НПЗ не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Позднее стало известно, что причиной взрыва, предварительно, стал газ, скопившийся в газораспределительном канале — возможно, из-за разложения отходов. Местные власти подчеркнули, что не было никаких признаков саботажа или преднамеренного вреда извне, и что расследование сосредоточено на том, как соблюдались правила техники безопасности и охраны труда.

Пожар на НПЗ в Венгрии

Вечером 20 октября, через несколько часов после румынского инцидента, сильный пожар произошел на НПЗ венгерской нефтегазовой компании MOL в городе Сазхаломбатта недалеко от Будапешта. Изначально экстренные службы сообщили, что перед пожаром прогремел взрыв, был объявлен наивысший уровень готовности к ЧС, писал портал Hungary Today.

Пламя было видно за несколько километров от места ЧП, в небо поднимался густой черный дым. В тушении было задействовано 17 пожарных расчетов, а также собственная противопожарная служба завода. Борьба с огнем продолжалась всю ночь, пожар удалось локализовать только к утру вторника. На заводе сообщили, что никто не пострадал.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил 21 октября, что провел консультации с руководством MOL и главой МВД. Он заверил, что поставки топлива в страну обеспечены, происшествие на них не повлияет, а также пообещал провести «тщательное расследование» случившегося.

Позднее управляющий директор по переработке и развитию продукции MOL Group Кристиан Пулай заявил на пресс-конференции, что никакие внешние обстоятельства не послужили причиной пожара, передает HVG. Он добавил, что оценка ущерба продолжается, а неповрежденные производственные мощности возобновляют работу.

В руководстве MOL также заверили, что поставки топлива в Венгрию остаются надежными и что измерения в воздухе не выявили превышения предельно допустимых показателей, сообщило венгерское информагентство MTI.

По словам Пулая, пожар начался на одной из дистилляционных установок завода, куда сырая нефть впервые поступает на переработку. Он не подтвердил изначальные сообщения о якобы произошедшем перед пожаром взрыве. Директор пояснил, что люди приняли за звук взрыва сильный шум, который происходит при сжигании выделяющихся газов.

Как отмечает «Коммерсантъ», венгерский завод MOL перерабатывает преимущественно российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба». В отличие от большинства стран Евросоюза, которые перестали покупать нефть у Москвы и нацелены постепенно прекратить импорт газа из России к концу 2027 года, Венгрия заявила, что не намерена отказываться от поставок российских энергоносителей.

