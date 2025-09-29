Двое злоумышленников с топором и металлическим прутом совершили нападение на 72-летнего пенсионера в Барнауле. Об этом пишет Инфо24 со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю.

Родственники мужчины рассказали, что у него произошел словесный конфликт с проживающей по соседству женщиной из-за границ забора. Соседка заявила, что позовет мужа своей дочери, чтобы тот «сломал руки» пенсионеру.

По словам семьи пострадавшего, через полтора часа двое незнакомцев вторглись в дом пенсионера, будучи в состоянии алкогольного опьянения и побили его в присутствии внука. К моменту, когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которых вызвал внук 72-летнего мужчины, предполагаемые преступники скрылись.

Пострадавший получил серьезные травмы: пробитая голова, открытые переломы обеих рук, а также многочисленные повреждения мягких тканей и внутренних органов. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в краевом ГУ МВД, правоохранительные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления в соответствии со ст. 112 УК России (причинение вреда здоровью средней тяжести). В полиции также отметили, что в настоящий момент проводится работа с участниками конфликта.

В МВД также уточнили, что информация о случившемся, рассказанная родственниками пострадавшего, не соответствует действительности, так как конфликт произошел за пределами домовладения, а пенсионер сам высказывал угрозы и развязал драку. Представители ведомства также заявили, что присутствовавшие поблизости несовершеннолетние не видели конфликта.