Двое подростков из Домодедово — 17-летняя девушка и 16-летний парень — под влиянием неизвестных «кураторов» инсценировали собственное похищение и потребовали выкуп у родных. Уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере взяла под контроль Домодедовская городская прокуратура.

«Злоумышленники вступили в переписку с 17-летней девушкой <…> Под их воздействием 17 февраля 2026 года несовершеннолетняя самостоятельно покинула место жительства и направилась в другой регион», — говорится в сообщении ведомства.

По дороге она встретилась с парнем, которым неизвестные манипулировали на протяжении длительного времени, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Действуя по инструкции своих «кураторов», подростки сняли видеообращения и отправили их родным — с требованием выкупа под угрозой насилия.

В итоге оперативники нашли несовершеннолетних в Туле. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и разыскивает организаторов схемы. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Схемы с вовлечением подростков в криминальные сценарии фиксируются в Подмосковье не первый раз. В августе 2025 года в Лыткарино трое местных жителей похитили 15-летнего подростка — посадили его в машину под надуманным предлогом и под угрозой насилия потребовали деньги. Парень отдал 12 тыс. рублей и был отпущен.

Обвиняемых быстро задержали и возбудили против них дело о похищении и разбое (пп. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ).