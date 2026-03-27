В Санкт-Петербурге задержаны двое молодых людей, которые администрировали сим-боксы, обеспечивавшие пропуск телефонного трафика из-за границы для мошеннических кол-центров, действовавших под руководством кураторов с Украины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, через оборудование ежедневно проходило до 9 тысяч звонков.

Фигурантам — 17 и 18 лет, оба уроженцы Тульской области. За свою работу они еженедельно получали вознаграждение в размере 85 тысяч рублей, связываясь с «работодателем» через мессенджер.

Техническое оборудование доставлялось курьерскими службами в квартиры, арендованные кураторами в разных районах региона. Для конспирации адреса регулярно менялись. Последними локациями для узлов связи стали квартиры в Мурино, на Пулковском шоссе и на 4-й линии Васильевского острова, где задержанные и были обнаружены полицией.

В полиции пояснили, что молодые люди по заданию украинских кураторов занимались администрированием сим-боксов, через которые проходил телефонный трафик из-за границы. Эта технология позволяет скрывать реальное местоположение того, кто совершает звонок.

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных два сим-бокса, два роутера, три ноутбука, три Wi-Fi-камеры, два мобильных телефона с переписками, подтверждающими причастность задержанных к противоправной деятельности.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штрафа на сумму до 2 млн рублей, при этом суд будет учитывать, что один из фигурантов не достиг совершеннолетия.