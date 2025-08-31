В результате атаки БПЛА на слободу Белую Беловского района пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника МВД. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«В результате удара пострадали двое мужчин 58-ми и 54-х лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказал он.

Хинштейн также призвал не возвращаться в приграничную зону, пока «там не станет полностью безопасно».

Кроме того, в результате сегодняшней атаки БПЛА пострадали два сотрудника МВД — одному 33 года, второму 48 лет. Врио главы Курской области сообщил, что у обоих легкие осколочные ранения, после оказания медицинской помощи они от госпитализации отказались.

Слобода Белая находится в 80 километрах к юго-западу от Курска. В августе областной оперативный штаб принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Врио главы Курской области просил граждан не возвращаться в приграничные территории до тех пор, пока ситуация не станет полностью безопасной.

Накануне, 30 августа, Хинштейн рассказал, что до сих пор пропавшими без вести числятся 590 человек, связь с которыми была утрачена после вторжения ВСУ в регион.

«Мы понимаем местонахождение 300 из них (и живых, находящихся в плену и в освобождённых населённых пунктах, и погибших). Как сообщили коллеги из аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, 23 курянина находятся в Сумской области, по ним идёт переговорный процесс. Эта работа будет продолжаться несмотря ни на что. О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации», — добавил он.