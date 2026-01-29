Двое рабочих погибли, один госпитализирован с ожогами в результате пожара на ТЭЦ-3 в Хабаровске. Об этом сообщается в телеграм-канале краевой прокуратуры.

По информации ГУ МЧС по региону, вызов в пожарную охрану поступил 29 января в 14:23 по местному времени (7:23 мск). Пожарно-спасательное подразделение, прибывшее к ТЭЦ-3 установило, что дым идет с крыши корпуса, где предположительно велись кровельные работы.

Причиной пожара стало воспламенение деревянной обрешетки кровли на 15 кв. м, а также тление обшивки площадью 100 кв. м. Погибли двое сотрудников подрядной организации, проводивших ремонт. Еще один доставлен в больницу с ожогами.

Отмечается, что пожар не нарушил технологический процесс и не повлиял на городские коммунальные услуги.

К ТЭЦ-3 прибыл министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков, который сообщил о создании оперативного штаба по поручению губернатора Дмитрия Демешина.

Изначально к ликвидации возгорания были привлечены 32 человека и 12 единиц техники. Позднее ранг пожара был понижен и на месте происшествия продолжили работу 21 человек и семь единиц техники. В 17:24 по местному времени (10:24 мск) открытое горение удалось ликвидировать.

Сотрудники прокуратуры сообщили о начале проверки, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности на ТЭЦ-3, включая ремонтные работы. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара. К месту происшествия выехал и.о. прокурора Краснофлотского района Алексей Пешков.