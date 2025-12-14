По меньшей мере двое студентов погибли и девять человек получили ранения в результате стрельбы во время подготовки к выпускным экзаменам в Брауновском университете — частном исследовательском вузе Лиги плюща в Провиденсе (штат Род-Айленд, США). Подозреваемый, которого описали как 30-летнего мужчину в темной одежде, все еще на свободе, поэтому местным жителям рекомендовано не покидать дома.

Оба погибших и восемь раненых являлись студентами университета. Еще один человек, по словам мэра Провиденса, покинул место происшествия, не осознавая, что получил «осколки от стрельбы, произошедшей рядом с ним».

Все пострадавшие госпитализированы. Шестеро из них находятся в критическом, но стабильном состоянии, один — в критическом состоянии, говорится в заявлении пресс-службы городской больницы.

Стрелка удалось отследить по записям нескольких уличных видеокамер: они засняли, как мужчина в темной одежде идет по улице Хоуп-стрит неподалеку от места нападения. По словам свидетелей, его лицо было скрыто под серой камуфляжной маской.

Агенты ФБР и сотрудники городской полиции пытаются получить информацию о подозреваемом, опрашивая населения. В районе, где произошла стрельба, работают более 400 сотрудников силовых ведомств Провиденса, штата и федералы. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о случившемся, и он будет следить за ситуацией.

Заместитель начальника полиции Провиденса Тимоти О’Хара заявил, что следователи изъяли гильзы с места стрельбы, но пока не готовы разглашать подробности.

Власти штата заявили, что планируют провести проверку мер безопасности в Брауновском университете. Мэр города Бретт Смайли сообщил, что входные двери в здание, где произошла стрельба, не были заперты. Речь идет о семиэтажном учебном корпусе в восточной части кампуса, там находятся аудитории и лаборатории инженерного и физического факультетов.

Стрелок открыл огонь в аудитории, где проходило занятие по подготовке к итоговому экзамену по курсу «Основы экономики», сообщила преподаватель этого курса Рэйчел Фридберг. На сайте вуза указано, что аудитория №166 вмещает 186 человек.

Студентка этого курса Мартина Капс рассказала, что на выходе с занятия, где перед экзаменом повторяли материал по основам экономики, она услышала «громкие хлопки» и увидела, как студенты выбегают из помещения.

«Внутри еще оставались люди. Насколько я слышала, многие из них спрятались за учительским столом, чтобы избежать пуль», — поделилась девушка.

Несмотря на то, что стрелок до сих пор не пойман, градоначальник заявил, что «не рекомендует» жителям отменять свои планы на выходные — посещение спектаклей, праздничных вечеринок и церковных служб. «В настоящее время мы не рекомендуем отменять эти мероприятия. Отмена праздничной вечеринки — это личный выбор, но мы не считаем это необходимым», — сказал он.

По данным CNN, нынешний шутинг — первый случай стрельбы в учебном заведении в Род-Айленде как минимум с 2008 года. В целом по США с начала 2025 года произошло уже более 70 таких инцидентов.