Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил RTVI, что бороться с социальным неравенством нужно с помощью налоговой политики, а не новых статистических методик.

Политик сослался на недавний доклад Института экономической политики им. Гайдара, в котором отмечается, что степень неравенства между россиянами может перестать расти впервые с 2022 года. В то же время специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили способ расчета доходного неравенства, благодаря которому оно станет ниже официальных оценок, отметил Миронов.

«Научная мысль бьет ключом и все по одному месту — как бы исправить неудобные цифры о растущем разрыве между самыми богатыми и бедными. И если не получается у Росстата, на выручку приходят либеральные эксперты», — иронизирует парламентарий.

Миронов напомнил, что в майских указах президента России Владимира Путина поставлена задача по снижению коэффициента Джини — общепринятого статистического показателя степени расслоения общества. К 2030 году он должен снизиться до 0,37.

«Увы, согласно последним данным Росстата за 2024 год, коэффициент вырос до 0,408. Зато новая методика позволяет снизить его до 0,38. То есть план 2030 года почти выполнен! Ловкость рук и никакого мошенничества!» — отметил лидер СР.

Как отметил Миронов, год назад те же ученые из ВШЭ представили другую методику, по которой коэффициент Джини оказался выше официальных цифр. «Видимо, товарищам доходчиво объяснили, что их выводы противоречат политике партии и правительства», — предположил парламентарий.

По мнению Миронова, действующая налоговая политика нуждается в существенных коррективах. Он призвал совершенствовать прогрессивную шкалу НДФЛ таким образом, чтобы «богатые платили больше, а малоимущих вообще освободить от подоходного». В свою очередь, ставку по дивидендам нужно поднять с 13% до 35%, считает политик.

«У нас 12 миллиардеров за год получили в виде дивидендов больше триллиона — вот и считайте, сколько недополучила казна», — указал Миронов.

Кроме того, лидер «Справедливой России» призвал отменить регресс по страховым взносам.

«Сейчас для тех, кто заработал около трех миллионов, ставка снижается вдвое с 30% до 15%. Это стимулирует менеджмент назначать себе заоблачные оклады», — пояснил он.

Помимо прочего, Миронов считает необходимым ввести налоги на роскошь и на личное состояние, а также поднять пенсии и повысить МРОТ до 60 тыс. рублей. «Тогда мы сможем добиться реального, а не бумажного снижения социального неравенства», — заключил собеседник RTVI.