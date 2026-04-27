В Минобороны России назвали фейком публикации в телеграм-каналах о якобы массовых отчислениях студентов ради принуждения к подписанию контракта на службу в войсках беспилотных систем (БпС). С разъяснениями на этот счет выступил замглавы министерства, начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

Принципы и условия набора студентов в войска БпС стали основной темой совещания в Минобороны с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

В рамках совещания Горемыкин перечислил ключевые положения контракта для войск БпС и ответил на «наиболее острые вопросы», говорится в официальном канале военного ведомства.

«В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. <…> Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет», — заявил Горемыкин.

Он сообщил, что контракт заключается на один год. На более длительный срок — два или три года — контракт может быть заключен только при желании самого кандидата, подчеркнул генерал.

По истечении срока контракта Минобороны обязуется уволить военнослужащего, заверил Горемыкин. В приложении к контракту прописано, что не допускается перемещение человека, служащего в войсках БпС, на другие воинские должности, не связанные с применением и эксплуатацией беспилотных систем.

В войска, военные комиссариаты и пункты отбора контрактников до конца апреля будут направлены указания министра обороны Андрея Белоусова, предусматривающие повышение ответственности командиров за соблюдение установленного порядка, добавил Горемыкин.

«Указаниями предписаны: запрет на перемещение военнослужащих из войск БпС в другие подразделения и воинские части, использование военнослужащих войск БпС только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему, и ответственность командиров», — перечислил Горемыкин.

Он подчеркнул, что указаниями Белоусова вводится именно персональная ответственность командиров за нарушение этих принципов.

«Давление на студентов»: что говорят в Минобрнауки

Минобороны назвало фейком утверждения некоторых телеграм-каналов о якобы массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контракта. Ведомство сослалось на данные организации «Диалог Регионы» об обнаружении в интернете с начала года более 8,5 тыс. фейковых сообщений на тему войск БпС и более 1,5 тыс. сообщений в телеграм-каналах о якобы массовых отчислениях.

Есть мнение, что к подписанию контракта склоняют студентов с задолженностями по учебе и кандидатов на отчисление, отметил на совещании замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. По его словам, в критических публикациях говорится, что вузы оказывают «чрезмерное воздействие, давление на студентов», специально доводят их до скопления «хвостов» и угрозы отчисления, чтобы их направить в войска.

Однако с начала года было получено только шесть жалоб на подобное от студентов и их родителей, сообщил замминистра.

«Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился. Во всех случаях у студентов были реальные задолженности, до 10 задолженностей по 10 предметам. Конечно, недопустимо давление. Принцип добровольности <…>, несомненно, должен доминировать», — заключил Афанасьев.

В обязательном порядке: агитацию в вузах продолжат

Условия службы по контракту в БпС Минобороны представило в карточках в отдельном посте.

Ключевые принципы:

— контракт заключается сроком на один, два или три года — по решению кандидата;

— принуждение исключено;

— контрактник, поступивший в БпС, остается строго в этой системе войск, его перемещение в другие подразделения запрещено.

Минобороны призвало сообщать на свою горячую линию и в электронную приемную о выявленных случаях принуждения к подписанию контракта. Ведомство пообещало, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

Виктор Горемыкин на встрече привел данные опроса Минобороны среди студентов, которые поступили в войска БпС.

«96% заявили, что условия контракта соответствуют их ожиданиям. 93% опрошенных уверены в соблюдении условий контракта. У 62% военнослужащих отношение к службе в период подготовки изменилось в лучшую сторону», — зачитал генерал.

Замминистра дал понять, что агитационная работа в вузах продолжится. В частности дано указание в обязательном порядке разместить там информацию об условиях службы по контракту, с перечислением «исчерпывающего перечня льгот, социальных гарантий и других мер поддержки», которые предлагаются кандидатам при поступлении на военную службу.

Такие же сведения будут размещены на пунктах отбора, в военных комиссариатах и на сайте Минобороны.

«Причем там должен быть обязательно перечень мер поддержки, реализуемых образовательными организациями», — добавил Горемыкин.

«Не патриоты»: как набирают студентов в БпС

Минобороны во второй половине января объявило о наборе по всей России людей на должности операторов дронов, инженеров, техников и других специалистов в новое подразделение войск беспилотных систем.

С февраля в вузах и колледжах начали активную агитацию среди студентов, о чем можно судить по множеству отчетов о проведенных мероприятиях, которые сами учебные заведения публикуют в соцсетях. В некоторых вузах, по данным СМИ на местах, обещали, например, списать учебные «долги» в обмен на согласие подписать контракт.

Резонанс получил случай в Новосибирском колледже транспортных технологий, директор которого Мария Кирсанова назвала студентов «трусами» из-за их нежелания подписывать контракты. Она упрекнула 18-летних юношей в том, что они боятся вернуться из зоны СВО «в цинковом гробу» и дорожат своей жизнью. Директор впоследствии объяснила, что не давила на студентов, а выражала «разочарование» в том, что они «не патриоты».

Позднее в том же колледже организовали трехдневный показ документального фильма «Предательство», снятого журналистом ВГТРК Андреем Медведевым и рассказывающего о россиянах, осужденных по делам о терроризме и экстремизме. В новосибирском Минобразования заявили, что между показ фильма не связан с нежеланием студентов заключать контракты с Минобороны.