Вдова Алексея Пиманова, актриса Ольга Погодина рассказала на церемонии прощания с телеведущим, что у него осталась двухлетняя дочь, пишет KP.RU. Как отмечает издание, пара скрывала этот факт от широкой общественности.

«Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, как тебе бы понравилось. Сильнее, чем она сейчас любит тебя, и чем ты ее любишь, любить невозможно», — сказала Погодина на церемонии прощания.

Говоря о смерти мужа, она заявила, что «в кошмарном сне не могла предположить, что получится так».

«Для меня ты никогда никуда не уйдешь. Мой любимый, единственный мой человечек», — приводит KP.RU слова Погодиной.

Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти журналиста, режиссера, продюсера и бессменного ведущего программы «Человек и закон» стал острый инфаркт, рассказала Погодина ТАСС.

Прощание с Пимановым прошло 27 апреля на Троекуровском кладбище. Журналиста проводили в последний путь аплодисментами.

На церемонии прощания присутствовали первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, продюсер Виктор Дробыш, телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева и Александр Стриженов, певец Александр Маршал, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, народный артист РФ Игорь Бутман, руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прислали на церемонию прощания с Пимановым венки.