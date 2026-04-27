Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал «оправданием нацизма» предполагаемое введение запрета на ношение георгиевских лент в Берлине 8 и 9 мая. Об этом депутат заявил «Абзацу».

«Запрет георгиевских ленточек в Германии — это последний шаг для возрождения нацизма, который станет последним и для нынешних немецких властей», — считает Колесник.

Он добавил, что в сувенирных магазинах Германии и Италии продаются портреты Муссолини и фашистская символика, и назвал это тревожной тенденцией. По словам Колесника, власти этих стран «словно забыли, что такое нацизм и сколько страданий он принес всему человечеству».

Депутат выразил мнение, что страны Запада хотят «украсть» победу советского народа над нацистской Германией, и предупредил, что «закончится это все очень плачевно».

«Германия должна помнить уроки истории: Вторая мировая война завершилась Нюрнбергским процессом. Запрет георгиевских лент — это шаг к новому Нюрнбергу», — заявил Колесник.

В то же время он отметил, что часть немцев и русскоязычная диаспора в Германии продолжают с почтением относиться к памяти павших советских солдат и возложат к воинским захоронениям цветы, несмотря на запреты.

Ранее «Известия» опубликовали комментарий пресс-службы полиции ФРГ, допустившей, что в Берлине, как и в прошлые годы, будет введен запрет на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая.

В прошлом году полиция Берлина запретила георгиевские ленты, демонстрацию российских флагов и связанной с СВО символики, а также исполнение военных песен при посещении советских военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

Ограничения не распространяются на ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и делегатов государств, которые участвовали в освобождении Германии. Такой же запрет действовал и в предыдущие годы, в 2023-м он касался демонстрации украинских флагов.