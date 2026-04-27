В Турции появилась возможность оплачивать покупки в рублях через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью приложения своего банка. Сервис уже работает в туристических зонах страны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Точки, где принимают оплату в рублях по СБП, можно найти с помощью русскоязычной интерактивной карты путеводителя от компании Turinvoice. Сейчас на ней отображаются более 800 мест в Анталье, более 240 — в Стамбуле, свыше 80 — на Эгейском побережье, а также точки в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары. Ежемесячно появляется примерно 150 новых точек.

Оплату по СБП принимают в турецких магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках, а также за экскурсии, трансферы, SPA и другие услуги. Такие точки, как правило, отмечены наклейками с логотипом СБП.

«Прямая оплата СБП довольно широко распространена в туристических местах Турции и выгодна», — отмечает АТОР.

Сумма для покупателя в приложении банка сразу отображается в рублях. Фактический курс при оплате на начало апреля составлял 1,9 рубля за лиру (Т-Банк), уточнили в АТОР.

Как платить по СБП в Турции

На карте путеводителя необходимо найти нужную торговую точку. Разные категории имеют разные иконки. Среди прочего, на карте отмечены ближайшие отели.

«Точек на карте в Анталье, Белеке, Аланье у сервиса реально много», — отметили в АТОР.

Отыскав необходимую точку, нужно нажать на нее. На экране появятся название и фотография с вывеской заведения. Там же можно скопировать геолокацию или записать адрес, а также поделиться ссылкой на точку и построить маршрут до нее.

Затем необходимо добраться до нужного места и провести оплату в рублях через СБП.

«Единственный нюанс — на вопрос „можно ли у вас оплатить в рублях“ персонал в двух местах растерялся и ответил нет. Но на повторный вопрос — „Эсбепе карекод?“ (т.е. „а куар-код СБП“?) все всё поняли», — обратили внимание в АТОР.

Сам процесс оплаты происходит следующим образом:

продавец вводит на своем устройстве сумму и название товара или услуги в приложении, после чего на экране формируется QR-код;

турист сканирует QR-код смартфоном, переходит по ссылке на оплату СБП и видит сумму в рублях;

далее турист выбирает, через какое из банковских приложений нужно провести оплату и перенаправляется в выбранное приложение, где подтверждает и оплачивает покупку.

Подтверждать операцию посредством СМС-сообщений не требуются. Процесс оплаты устроен тем же образом, что и в России в любом магазине или на сайте. На то, чтобы оплатить покупку, уходит до 20 секунд.

Списание средств производится в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются карты «Мир», а также Visa и Mastercard). В частности, можно выбрать кредитный счет или оплату долями. Продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах.

В АТОР называют такой способ оплаты удобной альтернативой картам и наличным.