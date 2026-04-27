Турецкие отели могут столкнуться с массовым отзывом лицензий и закрытием из-за ужесточения правил пожарной безопасности и последовавших за этим проверок. Об этом сообщает издание Ekonomim.

Вопрос пожарной безопасности отелей стал предметом обсуждения после пожара и гибели 78 человек на горнолыжном курорте Карталкая в феврале 2025 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял постановление, согласно которому гостиницы до 31 мая 2026 года должны предоставить отчет пожарной службы о соответствии нормам безопасности.

Отели, которые не успеют пройти проверку и устранить возможные недостатки до указанного срока, лишатся лицензий на ведение бизнеса и будут закрыты. При этом многие гостиницы, особенно в Стамбуле, не могут записаться на проверку до 31 мая из-за большого количества поступивших заявок.

Городской муниципалитет расширил штат пожарных инспекторов, но и они не успевают справиться с объемом работ из-за резко выросшего спроса.

По словам представителей туристического бизнеса Турции, заявки на проверку пожарной безопасности принимаются лишь на год вперед, из-за чего растет риск массовых закрытий отелей. Владельцы гостиниц просят не прекращать лицензии объектов, подавших заявки до 31 мая, но не прошедших проверку пожарной безопасности до этой даты из-за ажиотажа.

Ekonomim отмечает, что только за январь Стамбул принял более 1,3 млн иностранных туристов. В городе насчитывается около 135 тыс. гостиничных номеров и 250 тыс. койко-мест более чем в 3 тыс. лицензированных объектов. Помимо этого, к концу года ожидается завершение строительства 67 новых отелей.

Ранее гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов предположил, что Турция и Египет могут «приятно удивить ценами» россиян в 2026 году из-за переориентации туристических потоков на фоне конфликта на Ближнем Востоке.