Кореевед Андрей Ланьков в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI рассказал, как работает интернет в КНДР.

«Интернета в Северной Корее два. Есть нормальный интернет, который доступен очень ограниченному количеству людей на специальных условиях. И есть внутренний интранет, который физически никак не связан с внешним миром», — сказал Ланьков.

Он подчеркнул, что это важная особенность, которую часто не понимают.

«Сравнивают Северную Корею с Китаем; говорят, что буквально послезавтра в России будет, как в Северной Корее… Нет, не будет. В Китае тоже не будет, как в Северной Корее. По одной простой причине: северокорейский интернет, точнее, интранет национального масштаба, не связан с внешним миром. Просто физически не связан. Это отдельная физически система, отдельная физически сеть», — пояснил Ланьков.

Он напомнил, что сеть существует довольно давно, раньше она называлась «Кванмён», теперь это название используется реже. К ней можно подключаться из дома, но это «довольно дорогое удовольствие», отметил Ланьков. По данным на 2022 год, примерно 15% населения КНДР имеют доступ к интранету. Кроме того, по статистике примерно в половине домохозяйств Пхеньяна есть компьютеры.

Иностранцев теоретически в сеть «Кванмён» не пускают, добавил Ланьков. «Но если знаешь, как и что, то иногда удается. Хотя, повторяю, она для иностранцев в норме закрыта. Это для своих», — сказал кореевед.

Доступ к внешнему интернету раньше был только у «чиновников очень высокого уровня» и тех, кто «работал с внешним миром», в основном в сфере внешней торговли, продолжил Ланьков.

«Причем иногда доступ был очень ограниченный. Скажем, у человека есть email. Он ходит в комнату, где стоят компьютеры или даже один компьютер, подсоединенный к нормальному мировому интернету, [чтобы] смотреть свой email. Вход по пропускам: расписался, показал, предъявил. Сел, поработал (обычно есть еще лимит, сколько времени ты можешь работать), ушел», — рассказал собеседник RTVI.

Выход в интернет был и в некоторых академических институтах, прежде всего работающих в сфере ВПК. «Сейчас ситуация чуть-чуть упростилась. В крупных вузах, не во всех, дипломники и аспиранты могут заказать доступ к интернету», — утверждает Ланьков.

Кроме того, доступ к внешнему интернету есть у зарубежных организаций, работающих в КНДР (например, у посольств). Заходить в «мировую сеть» могут также иностранные туристы в гостиницах, но за отдельную плату, добавил Ланьков.