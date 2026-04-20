Российские путешественники в Египте, Турции, Таиланде и на других направлениях массового туризма столкнулись с проблемами доступа к банковским сервисам, маркетплейсам и порталу «Госуслуги» при подключении через местный Wi-Fi или мобильные сети, сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, при попытке зайти в приложение для покупки билетов появляется уведомление «Кажется, у вас включен VPN», после чего соединение обрывается, аналогичные сложности возникают при оплате бронирования на сайтах авиакомпаний.

Ранее ограничения касались в основном правительственных ресурсов, теперь же под блокировку попали даже банки. По словам жительницы Турции Владиславы, выручают лишь VPN-сервисы, позволяющие сменить IP-адрес на российский или казахстанский. При этом в странах СНГ таких проблем не наблюдается.

«Пожалуйста, пользуйтесь роумингом, но это уже прямые затраты, которые будут влиять на стоимость отдыха. Что можно порекомендовать российским туристам? Иметь российскую сим-карту с достаточным объемом трафика, чтобы, например, докупить бронирования, поменять билеты. <…> По факту сейчас за границей, кроме обычной мобильной связи, ничего не остается», — прокомментировал ситуацию вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Владельцы российских ресурсов недавно получили указание блокировать доступ через VPN под угрозой серьезных взысканий, включая лишение госаккредитации, страховых льгот и брони сотрудников от мобилизации, утверждает глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. По его словам, отличить VPN-трафик от попыток находящихся за границей россиян получить доступ к этим ресурсам технически невозможно, поэтому блокируется все.

Источники «Ъ» сообщили, что власти разрабатывают механизмы, которые позволят соотечественникам из-за границы открывать ресурсы, ставшие сейчас недоступными с VPN, но никакой конкретики по этому поводу пока нет.