Бывшие премьер-министры Израиля Яир Лапид и Нафтали Беннет объявили, что объединят свои силы перед парламентскими выборами в стране, которые намечены на октябрь 2026 года. В прошлый раз их коалиция смогла ненадолго сместить Биньямина Нетаньяху с поста главы израильского правительства.

26 апреля лидер центристской израильской оппозиции Яир Лапид и правый политик Нафтали Беннет сообщили, что их политические силы — партия «Еш Атид» и движение «Беннет 2026» — объединяются в одну партию под названием «Яхад», что в переводе с иврита означает «Вместе». Бывшие премьер-министры назвали этот шаг «первым этапом в процессе объединения и восстановления государства Израиль».

«Наше объединение — это послание всему народу Израиля. <…> Эпоха поляризации закончилась. <…> После 30 лет пришло время расстаться с Нетаньяху и открыть новую главу в истории Израиля», — заявил Беннет на совместной пресс-конференции.

Беннет и Лапид уже объединяли свои силы в 2021 году. Тогда политикам удалось сформировать коалицию из восьми идеологически разных партий, куда в том числе впервые вошли представители арабского меньшинства страны. Сторонники окрестили кабмин Беннета-Лапида «правительством перемен», но он продержался лишь до конца 2022-го, после чего к власти снова вернулся Нетаньяху.

Согласно опросу телеканала Channel 12 News, блок партий, который выступает против действующего премьер-министра, может получить 60 мест в Кнессете, что на одно меньше необходимого для формирования правительства.

Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует среди остальных и может получить 25 мест в израильском парламенте. Действующий глава кабмина после выборов 2022 года сформировал «самую праворадикальную и религиозно консервативную правящую коалицию в истории Израиля», отмечает газета The New York Times.

Однако после теракта ХАМАС 7 октября 2023-го коалиция Нетаньяху потеряла поддержку населения.

«Многие израильтяне возмущены и разочарованы провалами разведки и политики, предшествовавшими неожиданному нападению в октябре 2023 года, а также отказом Нетаньяху признать личную ответственность или создать независимую комиссию по расследованию [причин этого провала]», — пишет NYT.

Нафтали Беннет заявил, что в случае победы его правительство в первый же день создаст такую комиссию.