Начался прием заявок на участие в проекте «Лето в Москве» — ежегодной городской инициативе, объединяющей предпринимателей из самых разных сфер: общественного питания, торговли, образования, культуры, спорта и индустрии красоты. За прошедшие сезоны — летний и зимний 2025—2026 годов — участники организовали на своих площадках 17 тысяч мероприятий, акций и специальных предложений.

Проект позволяет компаниям интегрироваться в программу крупных городских событий: организовывать закрытые и массовые мероприятия с интеграцией бренда, представлять товары в павильонах «Сделано в Москве», а также получить пиар-поддержку в СМИ, социальных сетях, городских медиа и геосервисах. В этом году предпринимателям дополнительно предлагают создать собственную бренд-зону, забронировать городские пространства и стать партнерами ключевых площадок столицы.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» подготовило для участников летний «Бизнес-бокс» — набор инструментов от лидеров рынка, включающий ресурсы для рекламы, продвижения, обучения и аналитики. Подать заявку можно на портале mbm.mos.ru или на сайте mos.ru.

Кто уже участвует

Владислав Денисов, создатель арт-шоу «Тайны самоцветов» и владелец сети «Галерея самоцветов», готовится к четвертому сезону подряд. Этим летом в трех салонах и новом выставочном зале на севере Москвы пройдут бесплатные экскурсии о природных камнях и минералах. По его словам, за три предыдущих сезона экскурсии посетили свыше двух тысяч человек, а участие в проекте привело на сайт компании более тысячи новых пользователей.

Интерактивная выставка роботов «Робостанция» на ВДНХ также традиционно участвует в городском проекте. Посетителям предложат скидки на билеты, инженерные мастер-классы и открытые лекции о профессиях будущего. Генеральный директор «Корпорации роботов» Артур Зархи отметил, что за прошлые лето и зиму благодаря скидкам удалось дополнительно привлечь свыше тысячи посетителей, причём большая их часть пришла в летние месяцы.

Впервые к летнему сезону присоединятся основатели проекта Roofevents Анна и Василий Даниловские, которые проводят концерты на крышах и панорамных площадках столицы. Зимой они впервые опробовали формат городского партнерства, предложив скидку на шесть концертов, и остались довольны откликом аудитории. Летом спрос на подобные мероприятия, по их оценке, возрастает в пять раз.

Как подать заявку

Заявки принимаются на специальной странице портала mbm.mos.ru или на сайте mos.ru в разделе «На своей территории». По всем вопросам предприниматели могут бесплатно проконсультироваться в МБМ по телефону +7 495 225-14-14 или онлайн.

Проект реализуется в рамках федерального нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стратегии мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.